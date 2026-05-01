Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile
Brillante rialzo per il Dow Jones 30, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,62%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 49.915,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 49.125,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 50.705,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)