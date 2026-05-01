Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:44
10.318 -0,59%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Brillante rialzo per il Dow Jones 30, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,62%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 49.915,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 49.125,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 50.705,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```