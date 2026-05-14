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Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Insurance
Si muove con il vento in poppa il comparto assicurativo dell'Area Euro, che arriva a 522,37 punti.
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