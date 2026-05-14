Firpo (Assonime): Borsa in crisi emergenziale, politica migliori la canalizzazione del risparmio

(Teleborsa) - "La Borsa è in una crisi emergenziale, con zero IPO in due anni (sul mercato regolamentato, ndr), un problema molto grave, benchè non solo italiano. Dovremmo avere una politica che rimetta in gioco la canalizzazione del risparmio verso la Borsa". Lo ha detto Stefano Firpo, Direttore Generale di Assonime, al convegno di AssoNEXT - l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate - presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio.



"Le cose che lo Stato può fare sono veramente tante, sulla previdenza qualcosa è stato già fatto ma si può fare di più - ha aggiunto - Serve un risparmio ben allocato, indipendentemente se sulla Borsa o su altro, invece noi abbiamo tanti piccoli fondi spesso non efficienti".



"Ci sono delle opportunità fiscali che possono essere riprese come i PIR, adesso ci sono i Savings and Investment Accounts (SIAs), questo nuovo strumento che l'Europa sta spingendo e su cui si potrebbe costruire un po' di fiscalità di favore - ha detto Firpo - Io sono comunque sempre per una fiscalità che non aiuti tanto la collocazione di un prodotto sulla rete, ma aiuti l'investimento diretto del risparmiatore".



"Poi ci sono le regole - ha aggiunto - Si è parlato molto di diritto societario e anche su questo fronte ci sono finalmente delle novità importanti d'Europa. Non sono comunque le regole il motore per rivitalizzare la Borsa, ma sono importanti. Vorrei che le regole che lo Stato fa non siano eccessive, eccessivamente dettagliate e imperative, ad esempio lo Stato non dovrebbe occuparsi di come si tengono le assemblee e di come vengono presentate le liste".

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