MPS, via libera dai soci a relazione su politica di remunerazione e compensi corrisposti

(Teleborsa) - L'assembla degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena , che tra le altre cose rinnoverà il consiglio di amministrazione con la prima grande applicazione della Legge Capitali, ha dato il via libera al punto all'ordine del giorno riguardante la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.



In particolare, è arrivato il voto favorevole del 96,4% del capitale presente in assemblea sul voto in ordine al rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione; il 94,8% sul voto vincolante sulla prima sezione relativa alla politica in materia di remunerazione; il 95,1% sul voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.

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