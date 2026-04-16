Tiscali, tavolo Mimit sulla crisi: offerta di Canarbino sul ramo B2C

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha tenuto nella giornata di ieri un tavolo dedicato alla crisi strutturale di Tiscali (gruppo Tessellis ), che coinvolge oltre 600 lavoratori. L'azienda ha comunicato che nel mese di marzo è stato avviato un procedimento di composizione negoziata della crisi, basato su un progetto di ristrutturazione che poggia sull'offerta di acquisto del ramo B2C presentata da Canarbino, operatore del settore energetico italiano.



La procedura di gara è aperta fino al 30 aprile, con l'obiettivo di privilegiare l'offerta che meglio valorizzi gli asset. Il 12 maggio è attesa l'autorizzazione definitiva alla cessione del ramo da parte del Tribunale di Cagliari. Sul fronte occupazionale, l'azienda ha confermato il ricorso a strumenti condivisi e incentivati per contenere l'impatto sociale della riorganizzazione.



Il Mimit ha assicurato "massima attenzione" e supporto costante nella fase di transizione a tutela della continuità produttiva. Un nuovo incontro è previsto per il 25 maggio.

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