Francoforte: positiva la giornata per Evotec
(Teleborsa) - Bene Evotec, con un rialzo del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Evotec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Evotec rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Evotec, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,618 Euro. Primo supporto visto a 5,463. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,372.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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