Francoforte: movimento negativo per Scout24
(Teleborsa) - Pressione sulla società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che tratta con una perdita dell'1,88%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Scout24 rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Scout24 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 77,58 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 74,68. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 80,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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