Francoforte: movimento negativo per Scout24

(Teleborsa) - Pressione sulla società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che tratta con una perdita dell'1,88%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Scout24 rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Scout24 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 77,58 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 74,68. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 80,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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