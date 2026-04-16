Francoforte: scambi al rialzo per Scout24

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Scout24 rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Scout24 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 69,12 Euro. Primo supporto individuato a 67,47. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 70,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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