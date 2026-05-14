New York: giornata depressa per PDD Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per la società di commercio globale, che presenta una flessione del 3,47%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di PDD Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di PDD Holdings ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 98,07 USD. Supporto a 95,06. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 101,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```