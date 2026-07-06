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New York: giornata depressa per Starbucks

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Starbucks
Ribasso composto e controllato per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, che presenta una flessione del 3,76% sui valori precedenti.
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