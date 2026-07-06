Milano
17:35
52.959
+0,27%
Nasdaq
21:39
29.766
+1,49%
Dow Jones
21:39
52.998
+0,19%
Londra
17:35
10.652
-0,26%
Francoforte
17:36
25.818
+0,15%
Lunedì 6 Luglio 2026, ore 21.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata depressa per Starbucks
New York: giornata depressa per Starbucks
Migliori e peggiori
,
In breve
06 luglio 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso composto e controllato per la
compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo
, che presenta una flessione del 3,76% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: risultato positivo per Starbucks
New York: brillante l'andamento di Starbucks
New York: movimento negativo per Starbucks
Starbucks accelera l’espansione globale: possibile raddoppio dei punti vendita fuori dagli USA
Titoli e Indici
Starbucks
-2,12%
Altre notizie
New York: giornata depressa per AppLovin
New York: giornata depressa per Charter Communications
New York: giornata depressa per DoorDash
New York: giornata depressa per Axon Enterprise
New York: giornata depressa per Axon Enterprise
New York: giornata depressa per Verizon Communication
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto