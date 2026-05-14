Milano 17:35
50.050 +1,15%
Nasdaq 20:44
29.573 +0,70%
Dow Jones 20:44
50.081 +0,78%
Londra 17:40
10.373 +0,46%
Francoforte 17:35
24.456 +1,32%

New York: sell-off per Akamai Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Akamai Technologies
Ribasso per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che tratta in perdita del 4,24% sui valori precedenti.
Condividi
```