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Crolla a New York Akamai Technologies

Migliori e peggiori
Crolla a New York Akamai Technologies
(Teleborsa) - Ribasso per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che passa di mano in perdita del 4,75%.

La tendenza ad una settimana di Akamai Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il fornitore americano di software e servizi per siti Web, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 110,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 119,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 107,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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