Packaging e nuove regole UE, Perrotta (BASF): "sfida è conciliare sostenibilità, prestazioni e continuità produttiva”

(Teleborsa) - Con l’entrata in vigore delle nuove regole europee sugli imballaggi, l’industria del largo consumo è chiamata a ripensare materiali, prestazioni e fine vita del packaging.



In questo contesto BASF amplia il portafoglio ecovio® - il biopolimero compostabile, certificato, progettato per l'economia circolare, - introducendo nuovi gradi certificati compostabili, per imballaggi flessibili ad alta barriera ossigeno, umidità, grasso e liquidi pensate per rispondere alle esigenze di sostenibilità senza compromettere le performance industriali e la protezione del prodotto.



“Le nuove regole europee sugli imballaggi pongono l’industria di fronte a una sfida molto concreta: conciliare sostenibilità, prestazioni e continuità produttiva” commenta Fabio Perrotta, Account Manager Biopolymers - South Europe BASF. “Con l’ampliamento della gamma ecovio® mettiamo a disposizione della filiera del packaging flessibile soluzioni certificabili fino a livello Home Compostable, che consentono a produttori e brand di adattarsi al nuovo contesto regolatorio senza rinunciare a efficienza industriale, sicurezza del prodotto e competitività”.



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