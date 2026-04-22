ECOMED 2026, Pichetto Fratin: "Sicilia al centro della sostenibilità energetica e climatica nel Mediterraneo""

(Teleborsa) - "L'evento di oggi pone correttamente la Sicilia al centro della sostenibilità energetica e climatica nel nostro Mediterraneo. Passa da qui la sfida della sostenibilità e sottolineo con particolare orgoglio la scelta del nostro Ministero di essere presente con una partecipazione costante e strutturata nelle principali manifestazioni del settore". È quanto ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto tramite video messaggio in occasione dell'apertura della XVIII edizione di ECOMED – Green Expo del Mediterraneo a Catania, ribadendo la centralità dell'Isola e l'impegno diretto delle Istituzioni nelle grandi sfide della transizione ecologica.



"A Ecomed – ha sottolineato Pichetto Fratin – abbiamo allestito uno stand istituzionale che non è solo una vetrina, ma un luogo vivo di confronto. Il nostro obiettivo, in occasioni qualificate come questa, è ascoltare le proposte e dialogare direttamente con i cittadini, le imprese e le amministrazioni locali".



"Nelle giornate di fiera – ha concluso il ministro – il nostro stand ospiterà dibattiti tecnici e politici su pilastri fondamentali, dall'economia circolare all'efficienza etica fino all'eco-costruzione. Parleremo anche di come la tutela dei nostri parchi nazionali possa creare nuove rotte di sviluppo turistico e ambientale. Dobbiamo tutti insieme guardare avanti, investire sui giovani e sulle competenze dei nostri giovani per fermare la fuga di cervelli e rendere la Sicilia un hub tecnologico nel segmento. Come deve essere anche l'Italia tutta".

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