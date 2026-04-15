MPS, Tortora (PLT): maggiori azionisti di riferimento ci hanno dato fiducia ma soprattutto il mercato

(Teleborsa) - Gli azionisti che hanno votato per la lista di PLT sono stati "tanti visto l'elevato quorum raggiunto, penso che i maggiori azionisti di riferimento ci abbiamo dato fiducia
ma soprattutto il mercato". Lo ha detto Pierluigi Tortora
, presidente del Gruppo PLT, nella conferenza stampa post-assemblea assieme a Luigi Lovaglio
.
"Non avevamo punti di riferimento
se non quello di affrontare questa sfida con una lista aperta e orientata al mercato", ha aggiunto.
Tortora ha definito la giornata odierna come "un punto di partenza e non di arrivo
, abbiamo seguito il processo da due anni, eravamo dentro il patto di Mediobanca
, poi nell'OPA e nel piano. Abbiamo accettato questa sfida in termini di continuità del progetto che porterà a risultati".