Syensqo, nuovo accordo con Avio sulla fornitura di materiali aerospaziali

(Teleborsa) - Syensqo , gruppo chimico belga nato come spin-off da Solvay , ha firmato un nuovo accordo di fornitura a lungo termine con Avio , società italiana quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione.



Syensqo fornirà materiali ablativi, resine RTM e adesivi ad alte prestazioni destinati ad applicazioni spaziali altamente esigenti. Queste soluzioni tecnologicamente avanzate supporteranno in particolare i programmi di lancio di Avio, tra cui Vega-C, il vettore europeo multi-missione progettato per il trasporto di carichi utili verso diverse orbite, contribuendo a garantire affidabilità e continuità operativa delle missioni.



Progettati per resistere a condizioni termiche e meccaniche estreme, i materiali di Syensqo sono impiegati nella realizzazione di componenti critici dei motori a razzo, come ugelli, coni di uscita ed elementi strutturali, dove durata, sicurezza e prestazioni rappresentano requisiti fondamentali.

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