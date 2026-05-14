Usa, Bessent: possiamo parlare di AI con la Cina perché "siamo all'avanguardia"

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti
possono parlare con la Cina
di intelligenza artificiale
perché "siamo all'avanguardia", ha affermato il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent
, mentre i due Paesi presentavano un protocollo sulle migliori pratiche per questa tecnologia in rapida evoluzione.
"Le due superpotenze dell'IA inizieranno a dialogare
. Definiremo un protocollo su come procedere con le migliori pratiche per l'IA, per garantire che attori non statali non si impossessino di questi modelli», ha dichiarato Bessent in un'intervista alla CNBC giovedì, a margine dell'incontro di due giorni a Pechino tra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping.
"Il motivo per cui riusciamo ad avere discussioni costruttive con i cinesi sull'IA è perché siamo all'avanguardia
", ha aggiunto. "Non credo che avremmo le stesse discussioni se loro fossero così avanti a noi", ha affermato.
Bessent ha dichiarato di prevedere un grande "salto di qualità" nelle prossime versioni dei modelli linguistici di Google
Gemini e OpenAI.
Interpellato sulla notizia riferita da Reuters secondo cui Washington avrebbe autorizzato la vendita dei chip H200
per l'intelligenza artificiale di Nvidia
a diverse importanti aziende tecnologiche cinesi, Bessent ha affermato che c'è stato "un lungo scambio di opinioni" sulla questione.
Tra i vari importanti temi emersi dall'incontro tra Trump e Xi concluso giovedì in Cina, anche la questione Taiwan
, che per Pechino è la questione più importante
per le relazioni bilaterali. Bessent ha aggiunto che Trump si sarebbe espresso ulteriormente sulla questione di Taiwan "nei prossimi giorni", precisando che “Trump... comprende la delicatezza della situazione, e chiunque affermi il contrario non conosce lo stile negoziale di Donald Trump”.
Prima dell'incontro tra Trump e Xi, Bessent ha incontrato il vice primo ministro cinese He Lifeng
in Corea del Sud
mercoledì per risolvere questioni commerciali. Prima di unirsi al viaggio di Trump a Pechino, Bessent ha visitato anche Tokyo
. Il Segretario del Tesoro ha dichiarato in post separati su X di aver discusso di minerali critici e accordi di investimento
con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung
e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi
.