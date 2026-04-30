New York: su di giri Alphabet
(Teleborsa) - Ottima performance per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che scambia in rialzo del 6,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Alphabet rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 379,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 367,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 392.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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