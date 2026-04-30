New York: su di giri Alphabet

(Teleborsa) - Ottima performance per la Holding statunitense a cui fa capo Google , che scambia in rialzo del 6,90%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Alphabet rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 379,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 367,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 392.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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