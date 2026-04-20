Cursor in trattative per un round da 2 miliardi: valutazione sopra i 50 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La startup di intelligenza artificiale Cursor è in trattative per raccogliere circa 2 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento, che porterebbe la valutazione della società a oltre 50 miliardi di dollari, secondo quanto riferito a CNBC che cita fonti vicine all'operazione.

Il round sarebbe co-guidato da Andreessen Horowitz, con la partecipazione attesa di Nvidia e Thrive Capital, tutti già investitori della startup.



La notizia segue quanto riportato da Bloomberg News, che aveva anticipato le trattative per il nuovo aumento di capitale.



L'operazione riflette il forte interesse degli investitori per le startup specializzate in agenti di programmazione basati sull’intelligenza artificiale, capaci di svolgere autonomamente diverse attività di sviluppo software. Cursor è stata tra le prime aziende a concentrarsi su questo settore, ma ora si trova in un mercato sempre più competitivo, con la presenza anche di Google , Anthropic e OpenAI.



A novembre, la società aveva chiuso un precedente round da 2,3 miliardi di dollari, seguito da un altro finanziamento da 900 milioni di dollari a giugno.



Tra gli investitori figurano anche Accel, DST Global, Coatue e Google, secondo quanto comunicato dalla società.



CNBC ha riferito che Cursor non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

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