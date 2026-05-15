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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 14/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 14/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio

Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro contro la valuta britannica, che chiude con una variazione percentuale dello 0,51%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,8724. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,8676. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,8772.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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