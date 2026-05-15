Blackstone e CD&R valutano offerta per Magnum Ice Cream, il titolo vola ad Amsterdam

(Teleborsa) - Secondo quanto riporta Reuters, citando due fonti a conoscenza della vicenda, Blackstone e Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) sono nelle prime fasi di valutazione di un'offerta per Magnum Ice Cream Company , società quotata ad Amsterdam che controlla i marchi Magnum, Cornetto e Ben & Jerry's, scorporata da Unilever a dicembre 2025 con una valutazione di circa 7,8 miliardi di euro, al di sotto delle attese degli analisti che arrivavano fino a 10,8 miliardi.



I due fondi starebbero monitorando l'andamento del titolo prima di decidere se procedere, e attenderebbero i risultati delle vendite estive, il periodo in cui Magnum realizza una quota rilevante dei ricavi, prima di prendere una decisione. Anche altri fondi di private equity sarebbero interessati.



Le azioni Magnum sono scese dai massimi di 16,5 euro toccati a inizio anno a circa 13 euro, con un minimo a 11 euro. Dopo la pubblicazione dell'articolo Reuters il titolo ha guadagnato quasi il 16%, segnando il rialzo giornaliero più ampio dalla quotazione. Unilever conserva una quota del 19,9% e ha già fatto sapere che intende uscire entro cinque anni.

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