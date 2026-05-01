Londra: scambi al rialzo per Unilever
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore anglo olandese di beni di largo consumo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Unilever rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo di Unilever ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 44,13 sterline. Primo supporto individuato a 43,34. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 44,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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