Blackstone, ricavi in crescita a doppia cifra oltre le stime nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il gestore di asset alternativi Blackstone ha chiuso il primo trimestre 2026 con utili rettificati di 1,36 dollari per azione, in crescita da 1,09 dollari del pari periodo del 2025. I ricavi hanno raggiunto 3,62 miliardi di dollari, battendo le stime di 3,41 miliardi di dollari e rappresentando un aumento del 10% rispetto ai 3,29 miliardi di dollari del trimestre dell’anno precedente.



I Fee Related Earnings sono saliti del 23% a 1,5 miliardi di dollari, ovvero 1,26 dollari per azione, rispetto a 1,3 miliardi di dollari di un anno fa. I Distributable Earnings sono aumentati del 25% a 1,8 miliardi di dollari, ovvero 1,36 dollari per azione, rispetto a 1,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025.



Il totale degli asset in gestione è aumentato del 12% su base annua a 1,3 trilioni di dollari, con gli AUM che generano commissioni in crescita del 9% a 937,6 miliardi di dollari. La società ha registrato 68,5 miliardi di dollari di afflussi durante il trimestre e 246,3 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi.



L’impiego di capitale ha totalizzato 35,6 miliardi di dollari nel trimestre, mentre le realizzazioni hanno raggiunto 35,9 miliardi di dollari. I ricavi netti da performance maturati ammontavano a 7,0 miliardi di dollari, ovvero 5,69 dollari per azione, alla fine del trimestre.



Blackstone ha dichiarato un dividendo trimestrale di 1,16 dollari per azione ordinaria, pagabile l’11 maggio 2026 agli azionisti registrati al 4 maggio 2026.

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