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Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dell'1,07%
Il Dow Jones termina a 49.526,11 punti
In breve
,
Finanza
15 maggio 2026 - 22.03
Seduta in calo per l'indice più importante di Wall Street, che retrocede dell'1,07% e chiude a 49.526,11 punti.
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