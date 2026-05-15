Milano 17:35
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Londra 17:35
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Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dell'1,07%

Il Dow Jones termina a 49.526,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dell'1,07%
Seduta in calo per l'indice più importante di Wall Street, che retrocede dell'1,07% e chiude a 49.526,11 punti.
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