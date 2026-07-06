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Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,14%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 52.828,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,14%
Il Dow Jones avanza dello 0,14%, a quota 52.828,45 in apertura.
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