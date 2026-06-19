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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Seduta trascurata per il Dow Jones 30, che archivia la giornata con un timido +0,14%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dow Jones 30. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 51.975,5, con il supporto più immediato individuato in area 51.178,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 50.791,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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