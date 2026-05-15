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Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,02%)

Ibex 35 scambia in avvio a 17.628,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,02%)
Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dell'1,02%, dopo aver aperto a 17.628,3 Euro.
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