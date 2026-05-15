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Borsa: Perde molto Parigi, in calo dell'1,60%
Il CAC40 chiude a 7.952,55 punti
In breve
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Finanza
15 maggio 2026 - 17.43
In forte ribasso Parigi, che mostra una discesa dell'1,60% e archivia la seduta a 7.952,55 punti.
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