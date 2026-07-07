Milano 17:35
52.455 -0,95%
Nasdaq 22:00
29.173 -1,77%
Dow Jones 22:04
52.925 -0,25%
Londra 17:35
10.666 +0,13%
Francoforte 17:35
25.465 -1,37%

Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,51%

Il CAC40 chiude a 8.436,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,51%
Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,51% e archivia la seduta a 8.436,24 punti.
Condividi
```