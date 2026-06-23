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Borsa: Parigi apre in ribasso dello 0,81%

Il CAC40 avvia la giornata a 8.332,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in ribasso dello 0,81%
L'Indice di Parigi in sensibile calo dello 0,81%, a quota 8.332,3 in apertura.
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