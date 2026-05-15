Francoforte: rosso per Scout24
(Teleborsa) - Retrocede la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con un ribasso dell'1,87%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Scout24 più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Scout24 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 74,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 76,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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