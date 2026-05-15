Francoforte: rosso per Scout24

(Teleborsa) - Retrocede la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , con un ribasso dell'1,87%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Scout24 più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Scout24 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 74,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 76,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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