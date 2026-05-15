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/ Male Prysmian sul mercato azionario di Piazza Affari
Male Prysmian sul mercato azionario di Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
15 maggio 2026 - 12.30
Scende sul mercato il
gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che soffre con un calo del 3,87%.
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