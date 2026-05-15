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Male Prysmian sul mercato azionario di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Male Prysmian sul mercato azionario di Piazza Affari
Scende sul mercato il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che soffre con un calo del 3,87%.
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