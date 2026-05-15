New York: andamento rialzista per FactSet Research Systems

(Teleborsa) - Bene la società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori , con un rialzo del 3,16%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di FactSet Research Systems , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di FactSet Research Systems evidenzia un declino dei corsi verso area 203,7 USD con prima area di resistenza vista a 208,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 201,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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