FactSet Research Systems in discesa a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori , che mostra un -7,25%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di FactSet Research Systems rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di FactSet Research Systems suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 194,8 USD con tetto rappresentato dall'area 209,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 189,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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