Male FactSet Research Systems sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Pressione sulla società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori , che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,34%.



La tendenza ad una settimana di FactSet Research Systems è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da FactSet Research Systems restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 220,3 USD. Il supporto più immediato è stimato a 197,3. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 188,9, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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