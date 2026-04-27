New York: accelera Comfort Systems Usa
(Teleborsa) - Grande giornata per Comfort Systems Usa, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,20%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Comfort Systems Usa più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Comfort Systems Usa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.840,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.720,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.960,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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