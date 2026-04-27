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New York: andamento rialzista per Lululemon Athletica

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Lululemon Athletica
Bene il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, con un rialzo del 3,01%.
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