New York: calo per Boeing
(Teleborsa) - Pressione sul colosso dell'aereonautica, che tratta con una perdita del 3,01%.
L'andamento di Boeing nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante aerospaziale statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Boeing evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 225,4 USD. Primo supporto a 220,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 218,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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