Milano 17:35
49.116 -1,87%
Nasdaq 18:20
29.174 -1,37%
Dow Jones 18:20
49.579 -0,97%
Londra 17:35
10.195 -1,71%
Francoforte 17:35
23.951 -2,07%

New York: Coherent scende verso 372,3 USD

Migliori e peggiori
New York: Coherent scende verso 372,3 USD
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che soffre con un calo del 6,74%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coherent rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Coherent rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 382,9 Dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 372,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 393,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```