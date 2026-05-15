New York: Coherent scende verso 372,3 USD

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che soffre con un calo del 6,74%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coherent rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Coherent rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 382,9 Dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 372,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 393,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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