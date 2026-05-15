New York: Coherent scende verso 372,3 USD
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che soffre con un calo del 6,74%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coherent rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Coherent rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 382,9 Dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 372,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 393,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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