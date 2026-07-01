Coherent scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Pressione sulla società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,66%.



L'andamento di Coherent nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Coherent è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 383,3 USD e supporto a 356,6. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 410.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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