New York: exploit di Adobe Systems
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di Photoshop e Acrobat, che mostra una salita bruciante del 4,54% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Adobe Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Adobe mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 242,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 250,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 237,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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