New York: exploit di Adobe Systems

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di Photoshop e Acrobat , che mostra una salita bruciante del 4,54% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Adobe Systems , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Adobe mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 242,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 250,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 237,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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