Male Adobe Systems sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - A picco il produttore di Photoshop e Acrobat , che presenta un pessimo -8,14%.



Lo scenario su base settimanale di Adobe Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo di Adobe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 242,8 USD e primo supporto individuato a 231,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 254,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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