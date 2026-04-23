Male Adobe Systems sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - A picco il produttore di Photoshop e Acrobat, che presenta un pessimo -8,14%.
Lo scenario su base settimanale di Adobe Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Adobe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 242,8 USD e primo supporto individuato a 231,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 254,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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