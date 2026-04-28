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New York: risultato positivo per Adobe Systems

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Adobe Systems
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di Photoshop e Acrobat, con una variazione percentuale del 2,14%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Adobe Systems rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Adobe segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 242 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 246,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 239,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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