New York: risultato positivo per Adobe Systems

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di Photoshop e Acrobat , con una variazione percentuale del 2,14%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Adobe Systems rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Adobe segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 242 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 246,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 239,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```