New York: movimento negativo per Caterpillar

(Teleborsa) - Ribasso per il gigante delle macchine movimento terra , che presenta una flessione del 3,02%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





L'esame di breve periodo di Caterpillar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 900,4 USD e primo supporto individuato a 883,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 917.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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