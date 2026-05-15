New York: Newmont in forte calo
(Teleborsa) - In forte ribasso la società mineraria, che mostra un -6,3%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Newmont rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Newmont. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 111,2 USD. Primo supporto visto a 107,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 106,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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