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In evidenza Newmont sul listino di New York

Migliori e peggiori
In evidenza Newmont sul listino di New York
(Teleborsa) - Brilla la società mineraria, che passa di mano con un aumento del 6,29%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Newmont confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 121 USD con primo supporto visto a 113,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 108,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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