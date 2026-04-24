In evidenza Newmont sul listino di New York

(Teleborsa) - Brilla la società mineraria , che passa di mano con un aumento del 6,29%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Newmont confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 121 USD con primo supporto visto a 113,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 108,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```