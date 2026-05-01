New York: accelera Zscaler

(Teleborsa) - Grande giornata per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,62%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zscaler rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Zscaler suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 134,3 USD con tetto rappresentato dall'area 141,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 129,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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