New York: seduta molto difficile per Corning

(Teleborsa) - A picco il produttore di vetri speciali e ceramiche , che presenta un pessimo -6,18%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Corning mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,13%, rispetto a +1,55% dell' indice del basket statunitense ).





Tecnicamente, Corning è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 199,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 192,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 206,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```