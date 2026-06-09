Milano 9-giu
0 0,00%
Nasdaq 9-giu
29.085 -1,12%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 9-giu
10.227 -1,41%
Francoforte 9-giu
24.433 -0,74%

Pesante sul mercato di New York Corning

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Corning
A picco il produttore di vetri speciali e ceramiche, che presenta un pessimo -8,75%.
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