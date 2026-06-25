New York: mette il turbo Corning

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di vetri speciali e ceramiche , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,68%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Corning evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Corning rispetto all'indice.





Tecnicamente, Corning è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 230,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 212,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 247,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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