Milano 17:35
51.783 +0,28%
Nasdaq 19:14
29.446 +0,77%
Dow Jones 19:14
52.036 +0,36%
Londra 17:35
10.530 +0,65%
Francoforte 17:35
24.995 +1,03%

New York: mette il turbo Corning

Migliori e peggiori
New York: mette il turbo Corning
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di vetri speciali e ceramiche, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,68%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Corning evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Corning rispetto all'indice.


Tecnicamente, Corning è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 230,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 212,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 247,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```